Возможна нехватка дождей. Синоптики проанализировали влияние европейских циклонов на погоду в Украине в сентябре 31 августа, 08:43 Теплый сентябрь (Фото:Кэти Моум / unsplash)

Прогнозы погоды на сентябрь не безосновательно говорят о том, что месяц будет теплым, с малым количеством дождей.



Анализируя циркуляцию теплых циклонических масс на территории Европы и их влияние на нашу страну, синоптики предоставили прогноз погоды на сентябрь, согласно которому, месяц будет на 1−3 градуса теплее климатической нормы, с недостатком осадков в большинстве областей страны.

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Какая погода будет в первой декаде сентября

В первую декаду сентября в Европе будут преобладать области пониженного давления на фоне высотной котловины, ориентированной меридионально с осью примерно через Великобританию на Италию. При этом над Восточной Европой расположится высотный гребень. Благодаря таким природным процессам начало сентября в Украине будет теплым, местами жарким. Максимальная дневная температура +24+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов. Ночная температура воздуха +10+16 градусов, на крайнем юге и на побережьях морей +17+20 градусов. Дожди преимущественно пройдут в западных, центральных и северных областях. В восточных и южных регионах будет ощущаться дефицит осадков и развитием засухи.

Какая погода будет во второй и третьей декаде сентября

Во второй и третьей декадах сентября в Европе установится фон повышенного атмосферного давления с полосой максимума, что существенно проявится в северной части региона. Циклоническая деятельность в Атлантико-Европейском секторе будет подавленной. Это скажется и на увлажнении большинства стран и прежде всего на Украине, где осадков в этот период почти не будет. Локальные дожди пройдут преимущественно на Правобережье страны. В восточных и южных областях усиление засухи и самый высокий уровень пожарной опасности. Температура постепенно будет снижаться. Минимальная ночная температура воздуха +6+13 градусов, максимальная дневная +20+26 градусов. На юге ночью +12+18 градусов, днем +22+28 градусов.

Фото: tropicaltidbits