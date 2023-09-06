Становится прохладнее. Синоптики предупредили о тенденции снижения температуры воздуха в ближайшее время 6 сентября, 10:50 Мягкое похолодание (Фото:kevron2002 / depositphotos)

По информации синоптиков, начиная с сегодняшнего дня, ожидается тенденция к снижению температуры воздуха ночью.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха упала до +9 градусов в западной части страны и стала самой низкой во всей Украине.

В этом году осень очень осторожно вступает в свои права, словно переживая о том, чтобы на нее никто не обиделся. Так что и похолодание начинается очень постепенно, в ночное время. При этом дневная температура воздуха пока продолжает оставаться комфортной, летней, в пределах +22+28 градусов.

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Завтра самая низкая ночная температура воздуха будет +10 градусов в Сумской области, самая высокая дневная +27 градусов в южных регионах.

Какая погода в Украине будет в четверг, 7 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +22+24 градуса.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +22+26 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +20+26 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.

Фото: Погода 7 сентября