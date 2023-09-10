Ожидаем солнце. Синоптики предупредили про утреннюю прохладу и разгар тепла в первый день новой недели 10 сентября, 05:28 Летний понедельник (Фото:olesia / depositphotos)

Прохладные ночи, начавшиеся с середины недели, уже не собираются теплеть, в отличие от дней, которые продолжают радовать летним теплом.

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на первый день новой рабочей недели и отметили, что утром уже вряд ли удастся дефилировать на работу без верхней одежды, а вот днем еще можно успеть даже позагорать.

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Какая погода в Украине будет в понедельник, 11 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +7+11 градусов, дневная +21+28 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +17+23 градуса.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +7+10 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +23+27 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5+9 градусов, дневная +19+24 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.

Фото: Погода 11 сентября