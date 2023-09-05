Тепло в разгаре. Синоптики сообщили, ожидать ли осадки в среду и насколько жарким будет день
Теплый сентябрь (Фото:PavelS / depositphotos)
В этом году нам посчастливилось наблюдать за мягким переходом теплого сезона в прохладный и наслаждаться всеми привилегиями бабьего лета.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, благодаря влиянию малоподвижного антициклона, в среду осадки не ожидаются на всей территории страны. В западной части возможны утренние и ночные туманы. Средняя ночная температура воздуха будет в пределах +11+16 градусов, дневная +23+28 градусов. Самая холодная ночная температура в этот день +10 градусов, самая высокая дневная +29 градусов.
Какая погода в Украине будет в среду, 6 сентября
В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +23+25 градусов.
В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+15 градусов, дневная +25+27 градусов.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+19 градусов, дневная +26+29 градусов.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +24+27 градусов.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+28 градусов.