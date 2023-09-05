Тепло в разгаре. Синоптики сообщили, ожидать ли осадки в среду и насколько жарким будет день

5 сентября, 14:31
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Теплый сентябрь (Фото:PavelS / depositphotos)

Теплый сентябрь (Фото:PavelS / depositphotos)

В этом году нам посчастливилось наблюдать за мягким переходом теплого сезона в прохладный и наслаждаться всеми привилегиями бабьего лета.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, благодаря влиянию малоподвижного антициклона, в среду осадки не ожидаются на всей территории страны. В западной части возможны утренние и ночные туманы. Средняя ночная температура воздуха будет в пределах +11+16 градусов, дневная +23+28 градусов. Самая холодная ночная температура в этот день +10 градусов, самая высокая дневная +29 градусов.

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Какая погода в Украине будет в среду, 6 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+15 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+19 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+28 градусов.

Погода 6 сентября / meteo
Фото: Погода 6 сентября / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Синоптики Тепло Температура воздуха Погода погода в Украине антициклон

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