В начале осени — штормовое. Синоптики предупредили о дождях и грозах 1 сентября в большинстве регионов страны

31 августа, 17:31
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Бурное 1 сентября (Фото:Алина Кымака / pexels)

Бурное 1 сентября (Фото:Алина Кымака / pexels)

Первый день осени, как и обещали ранее синоптики, не будет холодным, но дождливая погода накроет почти всю страну.

Синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в первый день осени.

1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, а днем по всей стране, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы. В отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

Видео дня

UkrHMC / facebook
Фото: UkrHMC / facebook

Какая погода в Украине будет в пятницу, 1 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +21+25 градусов.

В Северных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Центральных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +24+28 градусов.

В Южных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +19+20 градусов, дневная +28+31 градус.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+22 градуса, дневная +28+30 градусов.

В Крыму дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +29+31 градус.

Погода 1 сентября / meteo
Фото: Погода 1 сентября / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Дождь Прогноз погоды Синоптики Температура воздуха Погода Штормовое предупреждение погода в Украине

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