В начале осени — штормовое. Синоптики предупредили о дождях и грозах 1 сентября в большинстве регионов страны
Бурное 1 сентября (Фото:Алина Кымака / pexels)
Первый день осени, как и обещали ранее синоптики, не будет холодным, но дождливая погода накроет почти всю страну.
Синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в первый день осени.
1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, а днем по всей стране, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы. В отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен І уровень опасности.
Какая погода в Украине будет в пятницу, 1 сентября
В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +21+25 градусов.
В Северных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Центральных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +24+28 градусов.
В Южных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +19+20 градусов, дневная +28+31 градус.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+22 градуса, дневная +28+30 градусов.
В Крыму дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +29+31 градус.