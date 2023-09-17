Роскошный понедельник. Синоптики предупредили про летнюю погоду в начале недели

17 сентября, 05:31
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Солнечный понедельник (Фото:dimarik / depositphotos)

Солнечный понедельник (Фото:dimarik / depositphotos)

Синоптики заранее прогнозировали установление мягкой погоды накануне новой недели и были правы — погода снова напоминает лето.

Новая неделя начнется с высокого дневного градуса. В последнее время, благодаря господству теплых атмосферных масс в течение светлого периода суток, мы не ощущаем резкий контраст между ночной и дневной температурой, хотя первая уже заметно снизились с начала месяца. Это позволяет утром рисковать и отправляться по делам без теплой куртки.

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В понедельник, 18 сентября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода по всей стране будет солнечной и ясной, местами с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +10 градусов, самая высокая дневная +27 градусов.

Какая погода в Украине будет в понедельник, 18 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+13 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Центральных областях, солнечно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Южных областях солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +12+16 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Восточных областях солнечно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+12 градусов, дневная +22+26 градусов.

Погода 18 сентября / meteo
Фото: Погода 18 сентября / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Солнце Синоптики Тепло Температура воздуха Погода погода в Украине повышение температуры

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