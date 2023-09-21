«В пятницу ожидается рахат-лукум». Синоптик предупредила о приятной погоде и возможной опасности завтра 21 сентября, 16:32 Ласковая погода в пятницу (Фото:elenathewise / depositphotos)

До конца рабочей недели погода по всей стране будет становиться все теплее и теплее, но завтра есть нюанс, который сможет изменить идиллию бабьего лета.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, опубликовала оптимистичный прогноз погоды на пятницу, 22 сентября и предупредила, почему необходимо быть готовыми к атмосферному явлению, которое сможет немного испортить впечатление от настоящей летней погоды.

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«22-го сентября в Украине будет продолжаться сухая преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха даже ночью не какая-то такая низкая, +10+15 градусов, а в течение дня пятницы ожидается рахат-лукум, +23+27 градусов.

Единственный интересный нюанс вне зоны синоптического комфорта: юго-восточный ветер может достигать завтра сильных порывов, осторожно!

В Киеве 22-го сентября осадков не будет.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +25+27 градусов.

Юго-восточный ветер ожидается умеренным, временами сильным.

В субботу уже будем встречать день осеннего равноденствия.

Дело будет поворачивать понемногу на глубокую осень, но погода решила еще нас порадовать солнцем и теплом".