«В пятницу ожидается рахат-лукум». Синоптик предупредила о приятной погоде и возможной опасности завтра
Ласковая погода в пятницу (Фото:elenathewise / depositphotos)
До конца рабочей недели погода по всей стране будет становиться все теплее и теплее, но завтра есть нюанс, который сможет изменить идиллию бабьего лета.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, опубликовала оптимистичный прогноз погоды на пятницу, 22 сентября и предупредила, почему необходимо быть готовыми к атмосферному явлению, которое сможет немного испортить впечатление от настоящей летней погоды.
«22-го сентября в Украине будет продолжаться сухая преимущественно солнечная погода.
Температура воздуха даже ночью не какая-то такая низкая, +10+15 градусов, а в течение дня пятницы ожидается рахат-лукум, +23+27 градусов.
Единственный интересный нюанс вне зоны синоптического комфорта: юго-восточный ветер может достигать завтра сильных порывов, осторожно!
В Киеве 22-го сентября осадков не будет.
Температура воздуха в течение дня поднимется до +25+27 градусов.
Юго-восточный ветер ожидается умеренным, временами сильным.
В субботу уже будем встречать день осеннего равноденствия.
Дело будет поворачивать понемногу на глубокую осень, но погода решила еще нас порадовать солнцем и теплом".