Дожди только в одном регионе. Синоптик предоставила прогноз погоды на ближайший день и предупредила о магнитных бурях 18 сентября, 16:32 Завтра магнитные бури (Фото:vampy1 / depositphotos)

На этой неделе погода будет зависеть от влияния антициклона, который будет радовать преимущественно теплой и сухой погодой.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о приятной погоде в большинстве регионов завтра, сообщила где возможны грозовые дожди с порывистым ветром и предупредила о магнитных бурях.

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«Лето в Украине продолжается.

Правда, бабье, но мы — не против.

Кому надо немного дождей — завтра, 19-го сентября, осадки вероятны в западных областях Украины.

Дожди могут сочетаться с грозами и порывистым ветром.

Однако большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону — осадков не будет.

Температура воздуха не претерпит особых изменений, +23+26 градусов, разве что дождь снизит градусы в западной части до +19+23.

До конца недели существенных изменений в погоде не предвидится. Нюансы, конечно, буду учитывать и писать.

В Киеве вторник обещает быть сухим и теплым, до +23+25 градусов.

В среду может немного что-то капнуть и несколько снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло.

Есть на завтра вот такая интересная информация.

О магнитных бурях. Часто эти прогнозы различаются, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури.

Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание.

А так — солнце, тепло, дожди только в западных областях и то не надолго".