«Бабье лето будет продолжаться». Синоптик предупредила об особенностях погоды завтра 6 сентября, 17:33 Бабье лето в Украине (Фото:vladvitek / depositphotos)

По всей Украине продолжается бабье лето и об осени с недавних пор начали напоминать только ночи с довольно низкой температурой воздуха в некоторых регионах.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о продолжении бабьего лета и сообщила об особенностях погоды в четверг, 7 сентября.

«7-го сентября в Украине бабье лето будет продолжаться.

Видео дня

Опять повсюду преимущественно солнечная сухая воздушная масса, осадков никаких.

Разве уже туманы начинают красиво плавать по утрам.

Температура воздуха в течение дня +22+26, на северо-востоке +19+22, на юге до +29 градусов.

В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом, +22 +24 градуса.

Далее погода будет такая же хорошая, как и сейчас".

Ранее синоптик, специально для NV, сообщила об особенностях температуры воздуха до конца недели. «8−9 сентября ночи еще прохладнее: +8…+14, но на побережье морей до +18 градусов. В дневные часы стабильно остается +23…+27. На северо-востоке и востоке страны ночью +15 градусов, а в дневные часы +17…+23. Если одеваться соответственно, то довольно комфортная такая сентябрьская погода. Такой будет ситуация до конца недели, возможно, даже в начале следующей недели. Мы постоянно будем под влиянием этого мощного антициклона с запада, высокого атмосферного давления. Поэтому и без осадков».