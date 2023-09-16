Атмосферный фронт задерживается. Синоптики сделали штормовое предупреждение в нескольких областях сегодня

16 сентября, 05:32
Поделиться:
В несколько областей идут грозовые дожди (Фото:Krinaphoto / depositphotos)

В несколько областей идут грозовые дожди (Фото:Krinaphoto / depositphotos)

На фоне малооблачной погоды, которая планировалась на сегодня по всей стране, свой характер неожиданно проявил атмосферный фронт, который уже почти ушел.

Синоптики Укргидрометцентра сделали сегодня штормовое предупреждение для нескольких регионов.

І уровень опасности объявлен в южных и юго-восточных областях.

От грозовых дождей сегодня будут страдать области:

Видео дня

Одесская

Николаевская

Херсонская

Запорожская

Днепропетровская

Донецкая

Луганская

Крым

UkrHMC / facebook
Фото: UkrHMC / facebook

Какая погода по всей стране будет в субботу, 16 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +10+12 градусов, дневная +21+23 градуса.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+12 градусов, дневная +20+23 градусов.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +21+25 градусов.

В Южных областях дожди, грозы. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Восточных областях дожди, грозы. ночная температура воздуха +8+12 градусов, дневная +20+24 градусов.

В Крыму дожди, грозы. ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.

Погода 16 сентября / meteo
Фото: Погода 16 сентября / meteo
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Синоптики Тепло Штормовое Погода Штормовое предупреждение погода в Украине переменная облачность грозовые дожди

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X