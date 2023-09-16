Атмосферный фронт задерживается. Синоптики сделали штормовое предупреждение в нескольких областях сегодня
В несколько областей идут грозовые дожди (Фото:Krinaphoto / depositphotos)
На фоне малооблачной погоды, которая планировалась на сегодня по всей стране, свой характер неожиданно проявил атмосферный фронт, который уже почти ушел.
Синоптики Укргидрометцентра сделали сегодня штормовое предупреждение для нескольких регионов.
І уровень опасности объявлен в южных и юго-восточных областях.
От грозовых дождей сегодня будут страдать области:
Одесская
Николаевская
Херсонская
Запорожская
Днепропетровская
Донецкая
Луганская
Крым
Какая погода по всей стране будет в субботу, 16 сентября
В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +10+12 градусов, дневная +21+23 градуса.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+12 градусов, дневная +20+23 градусов.
В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +21+25 градусов.
В Южных областях дожди, грозы. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +24+26 градусов.
В Восточных областях дожди, грозы. ночная температура воздуха +8+12 градусов, дневная +20+24 градусов.
В Крыму дожди, грозы. ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.