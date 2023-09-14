Штормовое почти везде. Синоптики предупредили об изменении погоды и сообщили сколько продержится непогода 14 сентября, 05:32 Штормовое предупреждение (Фото:jeka2009 / depositphotos)

Благодаря точным прогнозам погоды мы успели подготовиться к приходу атмосферного фронта с дождями и грозами.

На сегодня синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях почти по всей Украине.

I уровень опасности объявлен во всех областях, кроме восточных и юго-восточных. Встречаем дожди с грозами.

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Фото: UkrHMC / facebook

Сегодня, в четверг 14 сентября, средняя ночная температура воздуха будет +10+15 градусов, на севере Левобережья ожидается +6+11 градусов. Дневная +25+30 градусов, в западной части +19+24 градуса.

Фото: Погода 14 сентября / meteo

Завтра, в пятницу 15 сентября, действие атмосферного фронта начнет уменьшаться. Погоду в стране будет формировать малоподвижный высотный циклон. Почти везде, кроме западных и, частично, центральных областей, пройдут дожди, местами возможны грозы. Средняя ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +19+24 градуса.

Фото: Погода 15 сентября / meteo

Как можно увидеть по картам, атмосферный фронт немного снизит температуру воздуха, но эти изменения будут не существенными. В стране продолжает царить бабье лето, которое вытолкает непогоду прочь ради всех, кто хочет хорошо отдохнуть на природе в течение грядущих выходных.