Штормовое почти везде. Синоптики предупредили об изменении погоды и сообщили сколько продержится непогода

14 сентября, 05:32
Поделиться:
Штормовое предупреждение (Фото:jeka2009 / depositphotos)

Штормовое предупреждение (Фото:jeka2009 / depositphotos)

Благодаря точным прогнозам погоды мы успели подготовиться к приходу атмосферного фронта с дождями и грозами.

На сегодня синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях почти по всей Украине.

I уровень опасности объявлен во всех областях, кроме восточных и юго-восточных. Встречаем дожди с грозами.

Видео дня

UkrHMC / facebook
Фото: UkrHMC / facebook

Сегодня, в четверг 14 сентября, средняя ночная температура воздуха будет +10+15 градусов, на севере Левобережья ожидается +6+11 градусов. Дневная +25+30 градусов, в западной части +19+24 градуса.

Погода 14 сентября / meteo
Фото: Погода 14 сентября / meteo

Завтра, в пятницу 15 сентября, действие атмосферного фронта начнет уменьшаться. Погоду в стране будет формировать малоподвижный высотный циклон. Почти везде, кроме западных и, частично, центральных областей, пройдут дожди, местами возможны грозы. Средняя ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +19+24 градуса.

Погода 15 сентября / meteo
Фото: Погода 15 сентября / meteo

Как можно увидеть по картам, атмосферный фронт немного снизит температуру воздуха, но эти изменения будут не существенными. В стране продолжает царить бабье лето, которое вытолкает непогоду прочь ради всех, кто хочет хорошо отдохнуть на природе в течение грядущих выходных.

Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Укргидрометцентр Прогноз погоды Синоптики Температура воздуха Погода атмосферный фронт погода в Украине грозовые дожди

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X