Когда придет метеорологическая осень. Синоптик — о погоде 1 сентября, долгожданной прохладе и следующих температурных рекордах 28 августа, 19:27 NV Премиум Лето продолжится и после наступления календарной осени, но с жарой днями ожидается облегчение, говорят в Укргидрометцентре (Фото:Danylo Antoniuk / Anadolu Agency via Reuters)

Метеоролог Наталья Голеня рассказала о том, каким будет первый месяц осени и до деталей описала погоду на ближайшую неделю.

Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, рассказала NV, когда ослабнет жара, каким будет 1 сентября и поделилась прогнозами на метеорологическую осень. Далее — ее прямая речь:

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«До конца этой недели будет происходить постепенное снижение температуры. Жара будет спадать вследствие того, что с северо-запада будет пытаться зайти в Украину холодная воздушная масса. Западные области почувствуют ее уже 31 августа, там температура воздуха снизится до 18−24 градусов. А север, центр, часть юга — 1−2 сентября. В Киеве тоже жара спадет 1−2 сентября, то есть в это время здесь произойдет смена воздушной массы.

Так что и осадки в ближайшее время ожидаются в западных областях — 30−31 августа, 1−2 сентября уже в центральных, северных и части южных областей, кроме востока. На восток, юго-восток, мало что дойдет из осадков, связанных с холодным атмосферным фронтом с запада.

Не исключено, что 31 августа — 1 сентября и в Киевской области этот переход обусловит грозовые дожди, ливни, но пока расчеты не определены.

В Киеве сегодня у нас максимальные значения достигают +36 градусов, что превысило абсолютный максимум этого дня. На завтра +33, а дальше будет происходить постепенное снижение: 30-го августа +31, затем +28, на 1-е сентября прогнозируем +26, так же и на 2-е сентября. Ночная температура будет около +20, на конец недели будет +18.

А на востоке и юго-востоке ситуация кардинально не изменится, разве на 2 градуса произойдет снижение температуры 2−3 сентября.

Но после этого снова может быть еще одна волна тепла на территории Украины — с 5 сентября температура снова будет повышаться. Опять может прийти воздух африканского происхождения с юго-запада. Таким образом, мы можем снова в большинстве областей выйти на +30, а юг и восток даже на +34…+36 градусов. Это будет 5−7 сентября. Уверенности в этом лишь 60%. В дальнейшем снова колебания температуры.

В целом прогнозируем, что температура в сентябре будет на 1−2 градуса выше, чем средние многолетние значения. Сентябрь ожидается преимущественно теплый, но все равно будут «волны». Скорее всего, на характерную для сентября погоду мы будем выходить где-то уже на последнюю декаду.

Это не значит, что до того постоянно будет тепло, будем иметь колебания погоды, связанные с тем, что воздушная масса будет меняться. Южные потоки и юго-восточные будут меняться на северо-западные, будут поступать холодные атмосферные фронты. Поэтому не исключены дожди с грозами, ведь изменение тропической воздушной массы на умеренную и прохладную вызывает такие летние явления, как грозы, град, шквалы.

Лето продлится, пока средняя суточная температура будет составлять +15 градусов и выше. Метеорологическая осень начнется тогда, когда этот показатель будет ниже отметки +15 градусов в течение 6-ти суток. Вот тогда и закончится лето. По средним многолетним расчетам, это будет в 20-х числах сентября"