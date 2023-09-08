Только в трех областях. Синоптики сообщили, где в ближайшее время будут первые заморозки 8 сентября, 17:31 Первые заморозки (Фото:amor7 / depositphotos)

Несмотря на то, что бабье лето еще не собирается сдавать позиции, в ближайшее время в трех областях на поверхности почвы возможны первые заморозки.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение выходных в Украину зайдут арктические воздушные массы, которые не смогут кардинально повлиять на дневную температуру воздуха, а вот ночью в трех областях дело дойдет до заморозков на почве.

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Практически во всех регионах, за исключением южного, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха снизится до +10 градусов, заморозки затронут Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области. Особенно сильно они проявятся вдоль рек и водоемов, а также в низинах, оврагах и балках.

Какая погода будет после холодной ночи с субботы 9 сентября на воскресенье 10 сентября

В западных регионах малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +3+8 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье +7+12 градусов. Днем до +22+27 градусов.

В северных областях солнечно и сухо. Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, в Черниговской и Киевской областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до -3 градусов. Дневная температура воздуха +18+23 градуса.

В центральных областях солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3+8 градусов, дневная +18+23 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха ночью +5+10 градусов, в Крыму и Одесской области до +13 градусов. Дневная +19+24 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +4+9 градусов, дневная +17+22 градуса.

Фото: Погода 10 сентября / meteo