Пасмурная погода ненадолго. Как выглядит атмосферный фронт со спутника и сколько еще будут идти дожди

15 сентября, 11:12
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Погода без атмосферного фронта (Фото:Valentyn_Volkov / depositphotos)

Погода без атмосферного фронта (Фото:Valentyn_Volkov / depositphotos)

Атмосферный фронт, зашедший в страну вчера, сегодня сместится в часть областей, а в дальнейшем вообще покинет Украину.

Сегодня дожди, местами с грозами, оставят западную часть страны и будут курсировать из центральной части в восточную, охватывая север и юг.

Передвижение атмосферного фронта четко видно на спутниковом снимке, на котором атмосферный фронт с непогодой выглядит даже красиво.

Видео дня

Атмосферный фронт / wetteronline
Фото: Атмосферный фронт / wetteronline

Какая погода в Украине будет сегодня, в пятницу, 15 сентября

По информации синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Северных областях частично переменная облачность, частично дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +18+22 градуса.

В Центральных областях дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Южных областях дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +17+21 градус, дневная +23+25 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+17 градусов, дневная +16+22 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.

Погода 15 сентября / meteo
Фото: Погода 15 сентября / meteo

Какая погода в Украине будет завтра, в субботу, 16 сентября

Завтра об атмосферном фронте будут напоминать лишь воспоминания. По всей стране установит погода с переменной облачностью и комфортной летней температурой воздуха.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +7+11 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Северных областях ночная температура воздуха +8 +11 градусов, дневная +20 +23 градусов.

В Центральных областях ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +22+25 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +21+24 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +22+24 градусов.

Погода 16 сентября / meteo
Фото: Погода 16 сентября / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Синоптики Температура воздуха Погода атмосферный фронт погода в Украине переменная облачность

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