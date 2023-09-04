Выше нормы. Синоптики предоставили прогноз на неделю: редкие дожди и температура, присущая лету 4 сентября, 05:29 Температура воздуха выше нормы (Фото:Alina Kymaka / pexels)

На начинающейся неделе температура воздуха будет всеми силами напоминать о лете.

По прогнозу синоптиков, на текущей неделе температурный фон окажется выше нормы. Вместе с немногочисленными осадками в нескольких регионах, он будет способствовать распространению засухи и установлению высокого уровня пожарной опасности в лесах.

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Погода сегодня, в понедельник, 4 сентября, будет с кратковременными дождями и грозами в западных, восточных и Киевской областях. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +26+31 градус. В западных и северных областях +18+23 градуса.

Во вторник, 5 сентября, по всей территории страны преимущественно без осадков. Небольшие дожди и грозы возможны лишь ночью и утром в Приазовье, а также на Севере Левобережья. В западных областях ночью и утром возможен туман. Ветер северный, 5 — 10 м/с, в западной части переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, в Крыму до +21 градуса. Дневная +23+28 градусов, в Николаевской и Одесской областях +30+31 градус.

В среду, 6 сентября, по всей стране осадки не предвидятся. В западной части ночью и утром туманы. Ветер преимущественно северной четверти, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +23+28 градусов, в восточных и южных областях до +31 градуса.

В четверг, 7 сентября, по всей стране тепло и солнечно. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +23+28 градусов, в южных областях и в Приазовье до +32 градусов.

В пятницу, 8 сентября, в Украине малооблачно, сухо и тепло. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы, 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, в Карпатах, северных и восточных областях +6+11 градусов. Дневная +23+28 градусов, на крайнем юге и в Крыму местами +30+31 градус.

В выходные, 9 и 10 сентября, все возможные атмосферные фронты будут далеко за пределами Украины, поэтому на большинстве территорий установится солнечная погода. Ветер будет переменных направлений, слабым. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, дневная +24+25 градусов.