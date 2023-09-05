Под влиянием антициклона. Когда придет бабье лето и сколько оно продержится — прогноз синоптика 5 сентября, 10:36 Пришло бабье лето (Фото:FotoLesnik / depositphotos)

По прогнозам погоды на эту неделю нас ждут теплые солнечные дни, будто напоминая о лете, которое только прошло.

Синоптик Наталья Птуха, специально для NV, рассказала об особенностях погоды в сентябре, природе такого явления, как бабье лето, и его сроках в этом году.

На прошлой неделе действительно было по настоящему по летнему жарко. Сейчас понемногу утихает жара. Вернется ли она в ближайшее время?

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Да, вы абсолютно правы: на прошлой неделе как раз таки по территории Украины у нас была очень теплая воздушная масса. Соответственно, было много даже рекордов исторических побито по высоким нашим температурам, и непосредственно для этих определенных дат, которые наблюдались. Но сейчас уже видим, что действительно жара отступила. Осень просто как по календарю. Так же, скажем так, и в природных процессах также стала более такая комфортная температура, и уже без такой жары. На этой неделе у нас будут преобладать довольно комфортные значения температуры. Конечно, ночью уже немножечко почувствуется это первое осеннее дыхание. Потому что, во-первых, и дни становятся короче, соответственно, немножко меньше солнечного света. И сейчас как раз так произошли синоптические процессы, что у нас преобладают северо-восточные, северо-западные воздушные потоки. И поэтому такая более комфортная воздушная масса, не слишком жаркая будет. Ночью 10−15 будем иметь по территории Украины в большинстве областей, а в дневные часы — 21−27.

Что с осадками?

С осадками все спокойно. Уже отступают фронтальные осадки, которые, скажем так, были на выходных. Немножечко было больше облачности. Такое напоминание об осени, скажем так, в погоде наблюдалось. Сейчас уже эта фронтальность отступает. С запада на территорию Украины, начиная со вторника, будет влиять мощный антициклон. И он будет удерживать свои позиции до конца недели, даже на следующей немножечко может задержаться. Соответственно, у нас будет погода без осадков: будет много прояснений, как в дневные, так и в ночные часы. То есть солнца будет достаточно, но немножко оно уже не так будет греть, конечно, как летнее. Все же северная составляющая в воздушных потоках будет давать о себе знать. И поэтому температура днем 21−27, но солнечно. Поэтому очень комфортная для всех, кто любит вот такую теплую погоду, но не слишком жаркую. Несколько теплее, конечно, на юге остаются там температуры. Там ночью даже 14−19, а днем даже 24 и местами 30 градусов может быть. То есть юг — еще почти летняя погода остается.

Так будет в течение всего месяца? То есть первый месяц осени будет довольно теплым?

В общем, по предварительным расчетам, да. В принципе, сентябрь как раз таки там нет каких-то таких активных заливов холода и может быть несколько теплее. Даже вот по прогнозам наших специалистов: на 1−2 градуса среднемесячная температура в сентябре может быть выше климатической нормы. Поэтому — да. В принципе, скажем так, прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Поэтому, как мы видим даже на этой неделе, скажем так, довольно комфортные значения температуры. Это, знаете, как осенью: оно всегда в тенечке еще чувствуешь такую легкую уже прохладу, а на солнце еще по настоящему жарко. Поэтому вот такие погодные условия. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять.

Когда ждать бабье лето? Мы так всегда думаем: ну когда же уже наконец тепло? У нас пока тепло, но тем не менее.

Смотрите, это, по сути, более народное название. Какого-то синоптического четкого определения, что такое и когда оно это бабье лето… Это, по сути, просто антициклональный период погоды в первой половине осени, когда наблюдается погода без осадков и с довольно такими комфортными и высокими значениями температуры. По сути, можно сказать, что и сейчас у нас тоже будет продолжаться летняя такая погода. Потому что эту неделю, в принципе, и следующую также ожидаем довольно в таких комфортных значениях температуры: без резких изменений, без каких-то сильных осадков или похолоданий. Поэтому пока что в этих пределах держимся. В дальнейшем посмотрим. Возможно, потом где-то будут нижние температуры и снова кратковременный период, когда будет антициклон. В общем, это просто в погоде и в природе всегда чередуется: циклон, когда облачно и дожди, скажем так, грубо говоря, и антициклональный график погоды, когда без осадков и много солнышка. Соответственно, когда осенью, в первой половине осени, у нас приходится этот цикл где-то на антициклональный характер погоды, поэтому это в народе называют бабье лето. Оно каждый год, скажем так, меняется и варьируется, конечно, дата этого периода. И даже не всегда он может быть, если бывают очень дождливые. В сентябре было такое несколько лет назад, там очень много было осадков. Тогда, конечно, может даже и на октябрь приходиться это бабье лето.

Тогда бабье лето опоздало. Я помню это время.

Но в этом году у нас как раз таки продолжение летней погоды, скажем так. Плавно ли оно перейдет в это бабье лето, или будет еще потом холод, а потом снова похолодание, сейчас об этом сложно говорить. Пока наслаждаемся такой погодой комфортной еще с летним привкусом.