«Еще погреемся». Синоптик сообщила о теплых выходных и единственном холодном дне на следующей неделе 15 сентября, 16:33 Теплая погода на выходных (Фото:Субботина / depositphotos)

Вчера и сегодня многие почувствовали влияние атмосферного фронта на погодные условия. Дожди с грозами и даже градом прошлись по стране и уже начинают махать ручкой.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порадовала прогнозом на выходные 16−17 сентября. По ее словам, по всей стране ожидается дневное повышение температуры воздуха и преимущественно ясная и солнечная погода. Также она предупредила о самом прохладном дне на грядущей неделе в нескольких областях. Итак, теперь знаем, когда понадобится теплая одежда.

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«Кто там замерз?

Не волнуйтесь, еще погреемся.

Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами.

Завтра мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство. Карта.

Поэтому на выходных, 16 и 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода.

Температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня предполагается +20+25 градусов, на юго-западе до +28 градусов.

Не забываем, что уже — середина сентября, ночи холодные, поэтому окно, может, и не закрывайте на ночь, но прикрывайте.

В Киеве в субботу и воскресенье дождей не будет.

Максимальная температура воздуха в субботу еще будет набирать обороты, +22+23 градуса, а в воскресенье уже ожидается +25, +26 градусов.

Следующая неделя в Украине будет вся теплая и сухая, только в среду (один день) атмосфера придвинется ближе дождями и небольшим похолоданием на западе и севере.

Даже самым большим лентяям есть возможность доделать все важные дела на воздухе.

Погода ближайшая будет без жары и без донимающего холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами — без измены, на любой вкус".

Фото: Наталья Диденко / facebook