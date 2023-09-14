Атмосферный фронт уже в Украине. Синоптик предупредила о распространении дождей и рассказала сколько еще будет тепло 14 сентября, 14:34 Атмосферный фронт с дождями (Фото:xload / depositphotos)

Сегодня почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение и непогода уже начала бушевать в западной части страны.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о распространении осадков по стране в течение двух дней и рассказала сколько еще продержится теплая погода.

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«Как и рассчитывали, атмосферный фронт с запада Европы уже в Украине.

Дожди начались в западных областях, в течение сегодняшнего дня-вечера осадки распространятся в восточном направлении.

Что завтра?

15-го сентября дожди, местами с грозами (да, это еще летние процессы) пройдут в восточной части, местами в центральных областях и локально на юге Украины.

Грозы могут сопровождаться порывистым ветром!

А вот в западных и северных областях, а также в Винницкой области завтра днем дожди будут прекращаться, задержатся лишь ближайшей ночью.

Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, +18+20 градусов. Карта.

На остальной территории предполагается +20+24 градуса, не жарко.

Только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму задержится летняя температура воздуха, +25 +29 градусов.

Киевляне! Если болит голова или падает на клавиатуру, это вы чувствуете грядущую смену погоды — приближение атмосферного фронта.

Уже сегодня вечером и ближайшей ночью придет в столицу дождь и погремит гроза, завтра днем осадки прекратятся.

Температура воздуха за фронтом снизится и составит максимально 15-го сентября лишь +20 градусов.

Но в дальнейшем температурный график выровняется и нас ожидает сухая умеренно теплая погода. Вплоть всю даже следующую неделю!

С нюансами, конечно, но все же будет преобладать комфортная погода".

Фото: Наталья Диденко / facebook