С первого дня блокады. В Мариуполе количество погибших мирных жителей превысило 10 тысяч человек — мэр 12 апреля, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Погибших жителей Мариуполя хоронят прямо на улицах города (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Количество погибших мирных жителей в осажденном Мариуполе Донецкой области превысило 10 тысяч человек.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в интервью AP.

По его словам, это число будет расти и может превысить 20 тысяч, так как российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, а тела мирных жителей «ковром лежат на улицах».

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Бойченко также подтвердил данные о том, что оккупанты сжигают тела погибших в Мариуполе в мобильных крематориях.

Он рассказал, что большое количество тел свезли в торговый центр, где есть места для хранения и холодильники.

«Прибыли мобильные крематории в виде грузовиков: Открываешь его, а там внутри труба, и эти тела сжигают», — резюмировал Бойченко.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.





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