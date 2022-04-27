«Превращают в реальное гетто». Оккупанты запретили въезд в Мариуполь гражданам Украины без прохождения фильтрации — советник мэра 27 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты могут скоро запретить жителям Мариуполя выходить на улицы без специального разрешения (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь даже со стороны Новоазовска, который находится под контролем «ДНР».

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, ограничено также передвижение внутри города, а граждане Украины могут попасть в Мариуполь только после прохождения фильтрации.

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«Попасть в Мариуполь без удостоверения прохождения фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и „ДНР“ выдают разрешение на въезд без фильтрации на три дня. Само свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего семь дней. Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу — разрешение на пребывание на улице. Город превращают в реальное гетто», — добавил Андрющенко.

Он также рассказал, что оккупанты относятся к мариупольцам как к рабам несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей.

«Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления», — резюмировал он.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.





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