ОС уничтожили на Светлодарской дуге два БМП оккупационных сил РФ - видео Вчера, 15:21 2729 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook Удар по позициям оккупантов стал ответом на провокационные обстрелы ОС Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили бронетехнику оккупационных войск РФ.

Об этом рассказал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, удар по позициям противника стал ответом на обстрелы подразделений ОС на Светлодарском направлении.

"Было принято решение об адекватном ответе противнику. Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, трое оккупантов были ликвидированы, еще один ранен.