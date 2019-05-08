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ОС уничтожили на Светлодарской дуге два БМП оккупационных сил РФ - видео

Вчера, 15:21
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ОС уничтожили на Светлодарской дуге два БМП оккупационных сил РФ - видео - фото

Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Удар по позициям оккупантов стал ответом на провокационные обстрелы ОС

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили бронетехнику оккупационных войск РФ.

Об этом рассказал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, удар по позициям противника стал ответом на обстрелы подразделений ОС на Светлодарском направлении.

"Было принято решение об адекватном ответе противнику. Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, трое оккупантов были ликвидированы, еще один ранен.

Теги:   Украинские военные Видео БМП ООС Донбасс

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