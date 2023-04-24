В Укроборонпроме рассказали о соотношении украинского и западного оружия на фронте 24 апреля, 23:02 Министр обороны Алексей Резников за рулем украинской САУ Богдана (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Соотношение украинского и иностранного вооружения и военной техники на фронте сейчас три к одному, заявила спикер Укроборонпрома Наталья Сад в эфире телемарафона в понедельник, 24 апреля.

По словам Сад, представление о том, что защитники Украины на поле боя используют в основном западная техника, ложна. Большая часть вооружения и техники Сил обороны произведены в Украине до начала полномасштабной войны и поддерживались в боеспособном состоянии украинским оборонно-промышленным комплексом, причем речь «не только о государственном, а и о частном секторе», отметила она.



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«Мы продолжаем воевать тем вооружением и техникой, которые у нас были и которые появились за время полномасштабного вторжения», — добавила спикер.



21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в рамках формата Рамштайн Украина получила оружие на 55 миллиардов долларов.