В Украине фактически легализовано все огнестрельное оружие, кроме короткоствольного, ограничено только его ношение. Возможно, со временем общество будет обсуждать не ослабление запретов, как происходит после расстрела людей в Киеве 18 апреля, а наоборот — усиление ограничений, отметил в интервью Radio NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, оборот оружия в Украине является одним из самых либеральных в Европе.

«Если разобраться, я не знаю, где еще, в какой стране Европы можно купить оружие легче, чем в Украине. Конечно, могут быть какие-то отдельные случаи, но я знаю, что у нас можно купить автомат Калашникова, снайперскую винтовку, дробовик полуавтоматический и пистолет для тира. Вопрос только в короткоствольном оружии», — сказал Костенко.

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Он напомнил, что киевский убийца Дмитрий Васильченков легально купил карабин и получил на него все разрешения. Кроме того, в Украине законодательно легализовано наградное и трофейное оружие.

Обсуждать следует не сам факт владения огнестрельным оружием, а правила и культуру обращения с ним, подчеркнул политик.

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«Я сам, как человек, который 25 лет владеет короткоствольным оружием, знаю, насколько это большая ответственность — его иметь при себе. Я эту ответственность ношу. Все ли у нас люди такие ответственные? Конечно, многие — да. Должны ли мы понимать, что не все? Также должны это понимать», — отметил Костенко.

Просто легализовать ношение короткостволов без изменения законодательства, в том числе о самообороне, будет означать создать условия, при которых «каждый человек будет потенциально ходить под сроком 10−15 лет», даже если будет себя защищать, добавил секретарь комитета.

Теракт в Киеве

18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Известно о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Васильченков, по данным СМИ, исповедовал антиукраинские и антисемитские взгляды. В то же время у него были официальные разрешения на владение карабином.

Министр внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о расширении права на владение оружием гражданскими лицами.