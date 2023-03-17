В Днепре гражданские не вернули 500 единиц оружия. ОВА дала еще 10 дней на добровольную сдачу

17 марта, 16:25
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Жителей Днепропетровщины просят вернуть оружие, выданное в начале вторжения (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Жителей Днепропетровщины просят вернуть оружие, выданное в начале вторжения (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

В Днепре 500 единиц оружия, которое выдавали гражданским в начале российского полномасштабного вторжения, еще не вернули.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Он напомнил, что уже прошли 10 дней, которые давались на добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, которым оно выдавалось в первые дни полномасштабного вторжения.

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Лысак отметил, что 2000 единиц стрелкового оружия на территории города Днепр было выдано и 1500 единиц на сегодняшний день — сдано.

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«500 единиц оружия — остается у гражданского населения. Все лица, у которых находится оружие, установлены. Лица, выдававшие оружие — установлены. Даю последний срок — еще 10 дней‼️ на добровольную сдачу стрелкового оружия», — пишет он.

Глава ОВА подчеркнул, что через 10 дней тех, кто не вернул оружие ждет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Днепропетровская область Город Днепр Сергей Лысак

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