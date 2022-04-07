Кассетными снарядами по детсаду. Три запрещенных и наиболее опасных вида вооружений, которые Россия использует против Украины 7 апреля, 17:28 Сюжет Цей матеріал також доступний українською ПОМ-3 — новейшие российские противопехотные мины, реагирующие на шаги человека (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины)

Список военных преступлений России за первые шесть недель войны стал необъятным. Кроме массовых убийств и пыток мирных жителей, прицельных разрушений инфраструктуры и жилых домов, РФ также использует в Украине запрещенные боеприпасы.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Среди них фосфорные боеприпасы, кассетные снаряды и особо опасные противопехотные мины, запрещенные многими международными конвенциями.

Видео дня

НВ рассказывает об опасности применения таких видов вооруженний и приводит примеры их преступного использования российской армией.

Фосфорные боеприпасы

Фосфорные боеприпасы — это тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или веществами на основе белого фосфора в смеси с другими.

Такие боеприпасы могут применяться в нескольких видах:

авиабомбы и зажигательные авиабаки,

артиллерийские снаряды;

ракеты и реактивные снаряды;

артиллерийские мины;

ручные гранаты.

Опасность их состоит в том, что белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ и горит уже при наличии кислорода из воздуха.

Это означает, что при попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, поскольку горит до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит все вещество. При горении такой фосфор развивает температуру в среднем 800−1200°С.

Использование фосфорных боеприпасов приводит также к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний. Тушить их — отдельная опасность, поскольку в очагах таких пожаров образуются удушливые и ядовитые газы, которые становятся дополнительным поражающим фактором.

Белый фосфор ядовит для человек, смертельная доза составляет 0,05−0,15 грамма. Он хорошо растворяется в жидкостях организма и при попадании внутрь быстро всасывается. Острое отравление наступает также при вдыхании паров белого фосфора или при попадании их в желудочно-кишечный тракт.

Примеры и доказательства применения Россией в Украине

Россия использует фосфорные боеприпасы с первых недель полномасштабного вторжения в Украину.

Харьковская область

4 апреля Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины рассказало, что российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за село Малая Рогань под Харьковом. «Об этом свидетельствуют не только украинские военнослужащие, выжженная земля и разрушенные здания, но и захваченная техника противника. Эти доказательства очень важны для будущего международного трибунала над страной-агрессором РФ», — добавили нацвардейцы.

По их словам, россияне обстреливали украинские силы фосфорными боеприпасами из ствольной артиллерии — несмотря на то, что рядом был населенный пункт, а такое оружие имеет неизбирательный характер действия и чрезвычайно опасно. Более того, такими снарядами попали в молокозавод, который находится неподалеку от Малой Рогани.

По свидетельству военных медиков, из-под Малой Рогани им пришлось эвакуировать украинских бойцов, получивших ранения и повреждения из-за использования фосфорных и термобарических боеприпасов. «Многие из них имели ожоги, часть пострадала от последствий попадания паров белого фосфора в дыхательные пути», — сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Луганская область

13 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска применили фосфорные боеприпасы в городе Попасная.

«Военные преступники — российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», — написал тогда Гайдай, обнародовав соответствующую видеозапись и фото.

Донецкая область

30−31 марта россияне несколько раз использовали фосфорные боеприпасы в населённых пунктах Донецкой области. В частности, оккупанты применили такие снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко. В Кураховскую городскую больницу тогда после обстрелов доставили 11 раненых граждан из Марьинской громады, среди них было четыре ребенка.

27 марта о применении фосфорных боеприпасов в Авдеевке сообщил журналист Кристофер Миллер, много лет работающий в Украине и имеющий немало контактов среди военных. Фотографии, сделанные в режиме реального времени, ему отправил прямо во время разговора с фронта офицер ВСУ.

Кассетные снаряды

Кассетные снаряды (бомбы, боеприпасы) — средства поражения, содержащие контейнер с многочисленными (до десятков и сотен) однотипными кассетными боевыми элементами. Такие снаряды опасны, поскольку поражают большую площадь по сравнению с отдельным боеприпасом-моноблоком. Они разбрасывают отдельные поражающие элементы — потенциально летальные — на заданной высоте над поверхностью земли.

Подобные «кассеты» могут использоваться в авиабомбах и артиллерийских снарядах, реактивных снарядах РСЗО и главных блоках тактических ракет. Они могут быть управляемыми или неуправляемыми (что еще опаснее и повышает неизбирательность удара), имеют разные виды подрыва и разное назначение (противопехотные, противотанковые и т. п. ).

Конвенция о кассетных боеприпасах (2008) обязывает государства, которые ее ратифицировали, немедленно прекратить применение, производство и передачу кассетных вооружений.



Начиная с 2014 года, российские военные неоднократно применяли неуправляемые кассетные реактивные снаряды для обстрелов украинских военных и гражданского населения на Донбассе. После начала вторжения в феврале 2022 года такие снаряды российская армия использую повсеместно в Украине — об этих фактах с конкретными доказательствами подробно рассказывали расследователи Bellingcat и другие организации.

Примеры и доказательства применения Россией в Украине

Сумская область

Уже на второй день вторжения в Украину, 25 февраля 2022 года, российские военные применили кассетные боеприпасы для обстрела города Ахтырка из реактивной системы залпового огня БМ-27 Ураган (калибр 220 мм). Тогда кассетные боевые элементы упали на местный детский сад и ясли Солнышко, где местные жители скрывались от обстрелов. Среди трех погибших был ребенок, еще одного ребенка ранило — эти данные подтвердили правозащитники Amnesty International.

В организации уточнили, что на кадрах с места трагедии, снятых с беспилотника (ниже), видно по меньшей мере семь мест поражения здания кассетными боеприпасами — четыре на крыше и еще три во дворе, где можно увидеть лужи крови и раненых или убитых людей. Дополнительные 65 фото и видеозаписей, которые получила Amnesty International, подтвердили более подробную информацию о месте происшествия, жертвах и членах их семей, а также о повреждениях, причиненных детсаду.

Харьковская область

По данным Bellingcat и Сonflict Intelligence Team, Харьков с первых дней вторжения стал мишенью для множества ударов кассетными боеприпасами.

В частности, 25 февраля из таких ударов попал в жилые кварталы в непосредственной близости от детской больницы.

Специалисты Bellingcat отмечают, что Россия активно использует реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 Ураган и БМ-30 Смерч.

Это можно установить по характерным боеприпасам каждой из этих систем. Ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой находятся более мелкие боеприпасы, и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеяния боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и часто вонзаются в землю.

Херсонская и Одесская область

По сообщениям генпрокурора Украины Ирина Венедиктовой и Генштаба ВСУ, на черноморском побережье Украины за первые недели войны был зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500 с российских бомбардировщиков Су-24М.

В частности, такие случаи фиксировали в Затоке ( Одесская область) и селе Черноморское (Херсонская область), где кассетные боеприпасы попадали в гражданские объекты.

Запорожская область

Кассетные боеприпасы представляют опасность не только при обстреле, но и значительно позже, поскольку значительная часть суббоеприпасов (меньших элементов, упакованных в «кассету») не разрывается при падении. Такие взрывоопасные элементы могут месяцами и годами представлять угрозу местным жителям, особенно детям, которые могут заинтересоваться необычными предметами.

Так, 3 апреля на территории одного из населенных пунктов Запорожской области саперы ГСЧС обнаружили кассетные боевые элементы реактивной системы залпового огня Торнадо С. Они обнаружили 23 элемента КОБЕ ЗБ30 и 27 кассетных осколочных элементов КОБЕ-77, представлявших опасность для жителей.

Днепропетровская область

31 марта вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. По меньшей мере, три ракеты, выпущенные из системы залпового огня Торнадо-С, были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами, сообщили в Офисе генпрокурора.

После этого местная взрывотехническая служба обнаружила, разминировала и обезвредила более 30 кассетных боеприпасов.

Николаевская область

Уже неоднократно (7, 11 и 13 марта, 4 апреля) российские войска использовали кассетные боеприпасы в Николаеве — опять-таки из систем залпового огня Смерч и Ураган по Николаеву.

В частности, 7−13 марта в результате бомбардировки такими снарядами погибли девять мирных жителей Николаева, в том числе и люди, которые на момент удара стояли в очереди в банкомат. Взрывами также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

А 4 апреля кассетные реактивные снаряды попали в жилые районы Николаева, а также в детскую больницу. В результате обстрела погибли жители на остановке общественного транспорта и пассажиры маршрутного такси. В детской больнице погиб один ребенок и один мужчина, на остановке и вблизи нее — 9 погибших, 61 человек ранен.

Новейшие противопехотные мины ПОМ-3

Противопехотные мины — это инженерные боеприпасы, предназначенные для поражения людей продуктами взрыва (фугасные) или осколками (осколочные). По способу приведения в действие противопехотные мины бывают неуправляемыми и управляемыми. Неуправляемые мины взрываются после воздействия человека (или животного) на детонатор, датчик цели детонатора или же по истечении заданного времени. Управляемые мины переводятся в боевое положение или срабатывают по команде, которая передается по радио или проводам.

Использование подобных боеприпасов запрещено в соответствии с Оттавской конвенцией (Конвенция о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении). Украина подписала ее в 1999 году, ратифицировала в 2005 году.

ПОМ-3 Медальон — российская противопехотная мина, созданная концерном Техмаш и впервые представленная на форуме Армия-2019 в России. Она имеет вид металлического цилиндра диаметром 6−7 см и высотой около 20 см. Такая мина имеет сейсмический датчик цели, срабатывающий только на вес среднестатистического человека и амплитуду его шагов. Блок электроники принимает сигналы вибрации грунта под миной и сравнивает их с заложенными в память. Далее дается команда на срабатывание боевой части и происходит подрыв выбивающего заряда. После этого боевая часть мины «выпрыгивает» на высоту около 1−1,5 м и происходит подрыв основного заряда.

Примеры и доказательства применение Россией в Украине

6 апреля New York Times в специальном материале обобщила данные о применении противопехотных мин российской армией, обратив внимание на то, что РФ применяет особо опасный «улучшенный» вид таких боеприпасов — мины ПОМ-3.

В частности, украинские взрывотехники обнаружили такие устройства на прошлой неделе возле Харькова, что подтвердила правозащитная группа Human Rights Watch, которой украинские военные предоставили соответствующие фото.

NYT объясняет, что если старые типы наземных мин обычно взрываются, когда жертвы случайно наступают на них или нарушают прикрепленные провода, то сейсмический датчик POM-3 реагирует на приближающиеся шаги и может достаточно эффективно различать людей и животных.



ПОМ-3 обычно запускают ракетой, далее мина падает на землю на парашюте, уточняет NYT. Когда мина «чувствует» человека, она запускает небольшую взрывную боеголовку, которая детонирует в воздухе, образуя осколки. Смертельное поражение ими возможно на расстоянии примерно до 15 метров.

Эксперты-саперы и представители гуманитарных организаций констатируют, что использование таких мин Россией значительно усложняет усилия по выявлению и уничтожению неразорванных боеприпасов в Украине, а также повышает уровень смертельных рисков для саперов.

«Это создает угрозу, на которую у нас нет ответа. Нам необходимо будет найти доноров для закупки робототехники, которая позволила бы обезвреживать эти угрозы на определенном расстоянии», — сказал изданию Джеймс Коуэн, возглавляющий британско-американскую благотворительную организацию HALO Trust, которая обезвреживает наземные мины и другие взрывоопасное «наследие» войны, чтобы помочь странам восстановиться после конфликтов. Организация работает на Украине с 2016 года.

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