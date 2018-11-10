Оружие, наркотики и голые ягодицы: полиция задержала Range Rover

В Киеве на Range Rover задержали водителя под наркотой и его неадекватных друзей

В пятницу, около 22:15, в Киеве возле станции метро Позняки, полицейские остановили автомобиль Range Rover и при проверке обнаружили в салоне пистолет для отстрела резиновых пуль.

Об этом сообщает Информатор.

Оружие не было зарегистрировано в полицейской базе. После того, как водителя и пассажира вывели из автомобиля, они начали звонить своей "группе поддержки", чтобы она "решила вопрос". Один из приехавших товарищей начал вести себя неадекватно и оголил ягодицы в знак протеста.

Во время следственных действий по изъятию оружия компания молодых людей вела себя вызывающе: распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре.

Водитель Range Rover к тому же находился под действием наркотических веществ.

В полиции сообщили, что летом 2018 года этих людей уже задерживали. Тогда в салоне автомобиля у них находилась боевая граната.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя доставили в райотдел для дачи показаний. Детали происшествия определит следствие.