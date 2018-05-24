Оружие на вывоз. СБУ раскрыла в Украине международную группу контрабандистов

СБУ задержала международную группировку, которая занималась контрабандой культурных ценностей из Украины. Детали инцидента - в сюжете Радио НВ.

Правоохранители установили, что к группировке причастен гражданин одной из Балтийских стран.

Случаи контрабанды из Украины

В Киеве СБУ разоблачила иностранца, который посещал Украину, чтобы приобрести антикварные предметы. Культурные ценности он скупал у местных коллекционеров для последующей переправки за границу. Оперативники задержали мужчину в пункте пропуска Борисполь аэропорт Киевской таможни. В это время он пытался незаконно вывезти антиквариат из страны. Сотрудники СБУ обнаружили у него скрытые от таможенного контроля ювелирные украшения и элементы старинного оружия. По заключению экспертов, возраст некоторых предметов составляет более полутора тысяч лет.

В Николаеве СБУ совместно с пограничниками задержали на контрабанде работника одного из государственных учреждений областного центра. Он пытался незаконно переправить за границу антикварные предметы. Клиентов злоумышленник искал на специализированных сайтах, в интернете и планировал отправить им международной почтой предметы старины. В частности, медали 19 и 20 веков.

Драгоценности давно вывезли

Совладелец аукционного дома Дукат Леонид Комский отметил, что украинские законы по вывозу старины сохранились еще со времен СССР и они слишком жесткие, ведь запрещают вывозить предметы старше 50 лет, хотя на самом деле большинство из них не являются уникальными.

Комский заметил, что законодательство в этой сфере необходимо привести к нормам Европейского союза, в которых указано, что нельзя вывозить только то наследие, которое имеет этническое значенння. Он подчеркнул, что даже в таких странах как Италия и Греция законодательство менее жесткое, чем в Украине.

"Часто меня как консультанта просят посмотреть спецслужбы что-то действительно значительное для культуры и истории Украины. Как правило, это оказывается какая-то сувенирная мелочь, но очень старинная. Однако никакой ценности она не имеет. Такие предметы в других странах можно и так вывозить вполне легально", - рассказал Леонид Комский.

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Большое количество культурных ценностей вывезли из Украины еще в конце 80-х - начале 90-х годов, во времена так называемого "дикого капитализма", отметил арт-консультант Евгений Березницкий. Он добавил, что в Украине следовало бы либерализовать ввоз антиквариата и других предметов старины и искусства, ведь у нас есть немало заинтересованных коллекционеров. По словам арт-консультанта, это могло бы обогатить наше государство.

В прошлом году директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк сообщил, что из музея исчезло 95 старопечатных книг.