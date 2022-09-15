Вооружение для побед. 11 образцов западной техники, которые помогли ВСУ выбить врага из Харьковской области — инфографика и видео 15 сентября, 14:06 Украинские военные возле польской САУ Krab, Харьковская область, 13 сентября 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время успешной и быстрой наступательной операции в Харьковской области Вооруженные силы Украины использовали множество образцов современной западной техники.

По данным Минобороны Украины, с 6 сентября в Харьковской области силам ВСУ удалось освободить:

около 8500 кв. км ранее оккупированных территорий;



около 388 населенных пунктов, среди которых города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск;

около 150 тысяч человек.

Видео дня

Успеху наступательной операции ВСУ способствовала западная техника, которую Украина ранее получила от партнеров. Портал Милитарный исследовал, какие именно образцы иностранных вооружений украинские военные использовали за эти дни, а НВ рассказывает об 11 примерах такой техники в своей инфографике.

Инфографика: НВ

Какое западное оружие ВСУ использовали при наступлении в Харьковской области

САУ KRAB ( Польша)

Польша) САУ PzH 2000 ( Германия, Нидерланды)

Германия, Нидерланды) САУ М109 ( Латвия)

Латвия) РСЗО M142 HIMARS ( США)

США) РСЗО MARS II M270 ( Германия, Великобритания)

Германия, Великобритания) танк Т-72М1 ( Польша, Чехия, Северная Македония)

Польша, Чехия, Северная Македония) БТР FV103 Spartan ( Великобритания)

Великобритания) БТР М113 ( США, ЕС)

США, ЕС) БТР Bushmaster ( Австралия)

Австралия) БТР MaxxPro ( США)

США) бронеавтомобили HMMWV ( США)

САУ KRAB ( Польша)

Польская самоходная артиллерийская установка ( САУ), калибр 155 мм. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90.



САУ PzH 2000 ( Германия, Нидерланды)

Современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм орудием. Германия и Нидерланды передали Украине 18 САУ этого типа.

Дальность огня Panzerhaubitze 2000 составляет от 30 до 67 км. САУ может маневрировать и двигаться со скоростью 45 км/ч вне дорог.



Инфографика: НВ

САУ М109 ( Латвия)

Эти самоходные гаубицы — еще один образец западной техники в обновленном парке артиллерии 155-мм калибра ВСУ.



РСЗО M142 HIMARS ( США)

Предоставленные Соединенными Штатами HIMARS — самые известные ракетные системы залпового огня, используемые ВСУ для нанесения точных ударов по логистическим и тыловым целям оккупантов, командным штабам и скоплениям техники врага.



Инфографика: НВ

РСЗО MARS II M270 ( Германия, Великобритания)

Установка этой РСЗО имеет два контейнера по шесть ракет, все 12 можно выпустить менее чем за минуту. Производит РСЗО MARS-II немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann.

Максимальная скорость MARS-II — 65 км/ч, вес — 26,6 т, запас хода — 480 км. В системе может разместиться экипаж из трех человек: командир, водитель и наводчик.

Инфографика: НВ

Танк Т-72М1 ( Польша, Чехия, Северная Македония)

Танк Т-72М — это экспортная версия советского танка Т-72А. В 1982 году была выпущена модель М1 — модернизация Т-72М.



БТР FV103 Spartan ( Великобритания)

Бронетранспортеры FV103 относятся к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).

В британской армии этот БТР используют для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т. п.



БТР М113 ( США, ЕС)

Американский бронетранспортер M113 эксплуатируется с 1960 года и находится на вооружении многих стран мира.

На базе M113 существуют бронетранспортеры с пулеметами и гранатометами, БМП с автоматическими орудиями, командно-штабные машины с радиостанциями, а также самоходные минометы, гаубицы, истребители танков, зенитные самоходные установки, зенитные ракетные комплексы, огнеметные машины.

Легкий универсальный плавающий М113 — это основной гусеничный бронетранспортер на вооружении механизированных войск армии США. Гусеничные M113 могут развивать скорость до 64 км/ч и имеют максимальный запас хода 320 км.



БТР Bushmaster ( Австралия)

Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли к реке Оскол, освобождая Харьковскую область, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

БТР MaxxPro ( США)

Конструкция бронеавтомобиля особая, поскольку защищена корпусом с V-образным дном, напоминает Милитарный.

MaxxPro способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины зависит от модификации и составляет 12,7−13,4 тонны.

Бронеавтомобили HMMWV ( США)

США передали Украине сотни единиц этих высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств.

По данным Милитарного, при контрнаступлении их применяли штурмовые мобильные группы, которые установили на HMMWV пулеметы Browning M2 и использовали из них гранатометы АТ4.



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