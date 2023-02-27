Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие 27 февраля, 19:31 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.

«На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи», — сказал глава ГУР Минобороны в интервью Голосу Америки.

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Буданов добавил, что опирается на факты и подтверждений информации западных чиновников о планах Китая не видит. Глава украинской разведки подчеркнул, что «фактически почти единственной страной», которая действительно передает оружие России, является Иран.

«Была информация, что что-то там уходило из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано», — отметил он.

Также, по данным разведки, Россия «пытается приобрести где угодно что угодно». Сербия, на которую Москва надеялась, отказала в передачах вооружений. Сейчас Кремль пробует получить оружие из Мьянмы, сказал Буданов.

Ранее в ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ.

По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.