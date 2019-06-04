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Оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком был застрелен 5-летний мальчик, пока не установлено

4 июня, 14:28
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Оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком был застрелен 5-летний мальчик, пока не установлено - фото

Татьяна Тлявова/Facebook

Кто именно из двух подозреваемых совершил смертельный выстрел, пока не ясно

Следствие пока не установило оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком Киевской области был застрелен 5-летний Кирилл Тлявов.

Об этом заявил прокурор Владислав Волян после окончания заседания суда, на котором избирали меры пресечения сотрудникам патрульной полиции, подозреваемым в совершении преступления.

«Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Напомним, 31 мая в Киевской области в тяжелом состоянии был госпитализирован 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову.

Спустя несколько дней, 3 июня, он скончался.

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По подозрению в убийстве ребенка были задержаны двое сотрудников патрульной полиции, которые, по версии следствия, случайно ранили мальчика, когда в свободное от работы время стреляли во дворе частного дома из ружья.

Теперь им может грозить пожизненное заключение.

После смерти ребенка под зданием МВД пришел митинг, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

Кроме того, МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Теги:   Киевская область Дети Убийство Патрульная полиция

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