Оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком был застрелен 5-летний мальчик, пока не установлено
Следствие пока не установило оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком Киевской области был застрелен 5-летний Кирилл Тлявов.
Об этом заявил прокурор Владислав Волян после окончания заседания суда, на котором избирали меры пресечения сотрудникам патрульной полиции, подозреваемым в совершении преступления.
«Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Напомним, 31 мая в Киевской области в тяжелом состоянии был госпитализирован 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову.
Спустя несколько дней, 3 июня, он скончался.
По подозрению в убийстве ребенка были задержаны двое сотрудников патрульной полиции, которые, по версии следствия, случайно ранили мальчика, когда в свободное от работы время стреляли во дворе частного дома из ружья.
Теперь им может грозить пожизненное заключение.
После смерти ребенка под зданием МВД пришел митинг, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.
Кроме того, МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.