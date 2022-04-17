На $800 млн. Оружие и техника из последней партии помощи США уже поступают в Украину — CNN 17 апреля, 03:05 Цей матеріал також доступний українською В Украину поступает военная помощь от США (Фото:US Embassy Kyiv/Twitter)

Оружие и техника общей стоимостью $800 миллионов из последней партии помощи США для преодоления российской агрессии уже начали поступать в Украину. Об этом 16 апреля сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Какое именно оружие уже поступило в Украину, он не уточнил.





Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи на $800 млн будет включать высокоэффективные системы вооружения, в частности, артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также оружие для отпора «широкого наступления, которое Россия готовится начать на востоке Украины».



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По данным профильных СМИ, США передают Украине, в частности, 155-мм буксированные гаубицы, дроны-камикадзе Switchblade, ракеты Javelin, бронетранспортеры М113, вертолеты Ми-17 российского производства.



CNN отмечает, что еще 15 апреля представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил, что оружие из последней партии помощи уже направляется в Украину. Тогда собеседник телеканала уточнил, что ее доставят в границу, откуда ее потом заберут украинские военные.



По данным CNN, сумма военной помощи США Украине уже пересекла отметку в $3 млрд.



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