Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль Хищник

В Украине допустили к эксплуатации боевой модуль Хищник (Фото: Минобороны Украины)

В Украине официально приняли на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль Хищник . Минобороны Украины уже кодифицировало новую отечественную разработку.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный дистанционно управляемый боевой модуль Хищник.

Он может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе.

Установленные на него пулеметы калибра 7.62 мм могут снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО. Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя.

Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении.

Этот боевой модуль повысит эффективность и безопасность украинских военных на поле боя, позволяя вести огонь дистанционно, с минимальным риском для операторов.