200 БТР Росомак и сотни БМП. Зеленский рассказал о новых договоренностях по поставкам оружия

8 апреля, 21:18
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре получит 200 бронетранспортеров Росомак, сотни БМП и другие виды оружия.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для нашего государства – по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО. Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. Относительно бронетранспортеров – Росомак – 200 машин. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи », - отметил глава Украинского государства.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/rIR9G9g8INY

Зеленский также сообщил, что Польша выполнила договоренность и доставила все танки, в частности, Леопарды, в Украину.

«Есть и новый, уже 35 оборонный пакет от Соединенных Штатов. Ракеты для Хаймарсов, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Благодарю тебя, Америка!» — подытожил президент Украины.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   США Польша Оружие БТР Военная помощь БМП Владимир Зеленский

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