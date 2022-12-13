Боевые ТОП-7. НВ называет наиболее эффективное оружие, предоставленное Украине Западом 13 декабря, 17:11 Эксклюзив НВ Переданная Украине 155-мм гаубица М777 эффективно используется ВСУ против оккупационной армии РФ на разных участках фронта, в том числе на восточном направлении (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Поинтересовавшись мнением специалистов, НВ называет семь типов предоставленного Украине западного вооружения, которое зарекомендовало себя на фронте лучше всего

С помощью военных экспертов НВ выяснил, какое современное вооружение, предоставленное западными странами, больше всего повлияло и продолжает влиять на ход российско-украинской войны. В опросе приняли участие военный эксперт и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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1. Переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin (Великобритания) и переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW (Швеция, Великобритания)

ПЗРК Javelin (на фото) стал первым образцом западного вооружения, наиболее эффективно себя проявившего во время полномасштабной войны против России, считает обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко / Фото: Reuters

Оба переносных комплекса стали поступать в Украину еще до полномасштабного российского вторжения. Так, ПЗРК Javelin появились на вооружении ВСУ еще в 2018-м, а первая партия ПТРК NLAW поступила в январе 2022-го.

По словам военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, первым западным оружием, которое максимально эффективно себя проявило, был ПЗРК Javelin. «В первые дни вторжения, когда у нас не было широкой номенклатуры западных вооружений противодействия агрессии России, а ПТРК Стугна-П был в недостаточном количестве, эти комплексы [ПЗРК Javelin] оказались очень полезными в торможении российских бронетанковых колонн», — считает эксперт.

Также, по мнению Коваленко, не стоит забывать и о противотанковом гранатомете NLAW, оказавшемся наиболее эффективным средством против средне-бронированной техники. «Я бы рассматривал эти два комплекса как одну позицию, ведь они помогали комбинированно», — отмечает эксперт.

Его мнение разделяет и главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков, отмечая, что именно NLAW стал крайне эффективным средством противодействия танковому нашествию РФ на подступах к Киеву в начале широкомасштабной войны.

«Этот ПТРК передавался в Украину с пониманием того, что времени его освоить очень мало», — рассказывает Катков. Поэтому Javelin передавали, в первую очередь, профессиональным военным, а NLAW предоставляли даже бойцам терробороны и добровольцам.

«Думаю, кроме действительно высокой эффективности, очень малого времени для его освоения, он имел огромное значение даже для морально-психологического состояния [защитников]», — называет основные преимущества NLAW главный редактор Defense Express.

Таким образом, оба комплекса в руках украинских защитников продемонстрировали свою максимальную эффективность. Даже через месяц после начала широкомасштабной войны Пентагон сообщил о рекордных результатах, установленных украинскими военными: из 112 выстрелов, произведенных из комплекса Javelin по российским оккупантам, зафиксировано 100 точных попаданий.

Инфографика: НВ

ПЗРК Javelin относится к системам класса выстрелил и забыл, имеет вес более 24 кг и предназначен для уничтожения бронетехники и поражения воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотники, летящие на малых или предельно малых высотах. Зенитно-ракетный комплекс использует систему управления с полуавтоматическим радиокомандным наведением по линии визирования цели, ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой, практическая граница поражения от 500 м до 3 км. Комплекс принят на вооружение в 1985 году, им оснащены армии полутора десятков стран мира, в частности Канады, Омана, Перу и Южной Кореи.

ПТРК NLAW, который серийно производится с 2009 года и также действует по принципу выстрелил и забыл, вдвое легче Javelin и считается одним из самых эффективных современных гранатометов для ведения боев в плотно застроенных городах, способен уничтожить бронетехнику на расстоянии до 800 м. У этого противотанкового комплекса компьютеризированный прицел, который самостоятельно рассчитывает траекторию полета и поправку на ветер, имеет одинарный кумулятивный заряд с инерционной системой наведения. NLAW стоит на вооружении почти десяти стран мира, в том числе Великобритании, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Саудовской Аравии и Индонезии.

2. Гаубица M777 (Великобритания, США)

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Эта высокомобильная прицепная гаубица стала первой 155-мм артиллерийской системой, предоставленной Западом Украине. С мая 2022 года М777 активно используется против армии РФ, в частности на востоке Украины при попытках захватчиков форсировать Северский Донец, а также при освобождении от оккупантов Харьковщины и части Херсонщины.

По мнению Каткова из Defense Express, получение гаубицы М777 позволило ВСУ избежать угрозы остаться вообще без снарядов и дало возможность и дальше вести артиллерийский огонь по противнику.

«Это действительно было первое тяжелое дальнобойное вооружение, которое нам передали союзники», — подчеркивает значимость артсистемы Катков. И добавляет, что благодаря быстрому овладению украинскими защитниками этого вида вооружения и его высокой эффективности вооруженным силам удалось успешно пройти второй микроэтап полномасштабной войны после провала российского блицкрига.