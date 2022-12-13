Боевые ТОП-7. НВ называет наиболее эффективное оружие, предоставленное Украине Западом
Переданная Украине 155-мм гаубица М777 эффективно используется ВСУ против оккупационной армии РФ на разных участках фронта, в том числе на восточном направлении (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)
Поинтересовавшись мнением специалистов, НВ называет семь типов предоставленного Украине западного вооружения, которое зарекомендовало себя на фронте лучше всего
С помощью военных экспертов НВ выяснил, какое современное вооружение, предоставленное западными странами, больше всего повлияло и продолжает влиять на ход российско-украинской войны. В опросе приняли участие военный эксперт и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
1. Переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin (Великобритания) и переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW (Швеция, Великобритания)
Оба переносных комплекса стали поступать в Украину еще до полномасштабного российского вторжения. Так, ПЗРК Javelin появились на вооружении ВСУ еще в 2018-м, а первая партия ПТРК NLAW поступила в январе 2022-го.
По словам военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, первым западным оружием, которое максимально эффективно себя проявило, был ПЗРК Javelin. «В первые дни вторжения, когда у нас не было широкой номенклатуры западных вооружений противодействия агрессии России, а ПТРК Стугна-П был в недостаточном количестве, эти комплексы [ПЗРК Javelin] оказались очень полезными в торможении российских бронетанковых колонн», — считает эксперт.
Также, по мнению Коваленко, не стоит забывать и о противотанковом гранатомете NLAW, оказавшемся наиболее эффективным средством против средне-бронированной техники. «Я бы рассматривал эти два комплекса как одну позицию, ведь они помогали комбинированно», — отмечает эксперт.
Его мнение разделяет и главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков, отмечая, что именно NLAW стал крайне эффективным средством противодействия танковому нашествию РФ на подступах к Киеву в начале широкомасштабной войны.
«Этот ПТРК передавался в Украину с пониманием того, что времени его освоить очень мало», — рассказывает Катков. Поэтому Javelin передавали, в первую очередь, профессиональным военным, а NLAW предоставляли даже бойцам терробороны и добровольцам.
«Думаю, кроме действительно высокой эффективности, очень малого времени для его освоения, он имел огромное значение даже для морально-психологического состояния [защитников]», — называет основные преимущества NLAW главный редактор Defense Express.
Таким образом, оба комплекса в руках украинских защитников продемонстрировали свою максимальную эффективность. Даже через месяц после начала широкомасштабной войны Пентагон сообщил о рекордных результатах, установленных украинскими военными: из 112 выстрелов, произведенных из комплекса Javelin по российским оккупантам, зафиксировано 100 точных попаданий.
ПЗРК Javelin относится к системам класса выстрелил и забыл, имеет вес более 24 кг и предназначен для уничтожения бронетехники и поражения воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотники, летящие на малых или предельно малых высотах. Зенитно-ракетный комплекс использует систему управления с полуавтоматическим радиокомандным наведением по линии визирования цели, ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой, практическая граница поражения от 500 м до 3 км. Комплекс принят на вооружение в 1985 году, им оснащены армии полутора десятков стран мира, в частности Канады, Омана, Перу и Южной Кореи.
ПТРК NLAW, который серийно производится с 2009 года и также действует по принципу выстрелил и забыл, вдвое легче Javelin и считается одним из самых эффективных современных гранатометов для ведения боев в плотно застроенных городах, способен уничтожить бронетехнику на расстоянии до 800 м. У этого противотанкового комплекса компьютеризированный прицел, который самостоятельно рассчитывает траекторию полета и поправку на ветер, имеет одинарный кумулятивный заряд с инерционной системой наведения. NLAW стоит на вооружении почти десяти стран мира, в том числе Великобритании, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Саудовской Аравии и Индонезии.
2. Гаубица M777 (Великобритания, США)
Эта высокомобильная прицепная гаубица стала первой 155-мм артиллерийской системой, предоставленной Западом Украине. С мая 2022 года М777 активно используется против армии РФ, в частности на востоке Украины при попытках захватчиков форсировать Северский Донец, а также при освобождении от оккупантов Харьковщины и части Херсонщины.
По мнению Каткова из Defense Express, получение гаубицы М777 позволило ВСУ избежать угрозы остаться вообще без снарядов и дало возможность и дальше вести артиллерийский огонь по противнику.
«Это действительно было первое тяжелое дальнобойное вооружение, которое нам передали союзники», — подчеркивает значимость артсистемы Катков. И добавляет, что благодаря быстрому овладению украинскими защитниками этого вида вооружения и его высокой эффективности вооруженным силам удалось успешно пройти второй микроэтап полномасштабной войны после провала российского блицкрига.