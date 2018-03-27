Ортодоксальные православные и ID-карты: религия больше не повод отказаться от современного паспорта

Отказаться от получения ID-карты по религиозным убеждениям отныне нельзя.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Как приняли запрет

Решение о запрете отказа от ID-паспорта принял Кассационный административный суд Верховного Суда. Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на пресс-службу суда. Иск был рассмотрен в качестве образца к другим делам. Таким образом, решение суда по этому делу является обязательным и должно выполняться во всех аналогичных судебных спорах.

Постановление, согласно которому запрещается оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки, правительство одобрило 21 марта. В Кабмине отметили, что Миграционная служба обеспечена ресурсами, необходимыми для оформления ID-карт. Более того, сейчас там даже нет возможности выдавать паспорта старого образца - бумажные книжки были изъяты из обращения, рассказала НВ заместитель начальника пресс-службы Государственной миграционной службы Инна Герасюк. Однако, по ее словам, сейчас есть возможность не вносить некоторые данные о себе в электронную карточку.

"Паспорта-книжки уже изъяты, даже сами формы. Оформление сейчас возможно исключительно ID-карточек. Отказаться лицо может только от внесения определенных данных в чип ID-карты. В ID-карту могут не вносить отпечатки пальцев или же если в ГФС они приносят справку о том, что отказались оформлять ИНН ", - пояснила Герасюк.

Производство по делу Верховный суд открыл в феврале этого года, поскольку получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карт. Иск в суд еще осенью прошлого года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. В своем иске она просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карту, а паспорт в виде книжки.

Истица из-за своих религиозных верований отказалась получать карту с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные. По ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина. И Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-паспорта.

Кто отказывается от ID-карт и индивидуальных налоговых номеров

Такого отказа церкви от своих прихожан не требуют, отметил в комментарии НВ религиевед Дмитрий Горевой. Но часть верующих, по его словам, не воспринимает идею получения ни ID-карточек, ни идентификационных налоговых номеров.

"Это прежде всего касается верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. У них есть такие ультраконсервативные группы внутри этой церкви, которые выступают против получения ID-карт. Ранее они выступали против присвоения индивидуальных налоговых номеров. Но в то же время, как мне известно, все церковные институты, будь то епархии, будь то монастыри, - священники все номера необходимые имеют", - рассказал религиевед.

Хотя отдельные церковные лидеры на неформальном уровне идею отказа от ID-карточек и индивидуального налогового номера поддерживают, добавил эксперт. Однако в официальной церковной документации, в решениях Соборов эта проблема не затрагивается. Разрешение не вносить в ID-карточки отпечатки пальцев, по его мнению, может устроить какую-то часть верующих. Внутри движения против ID-карт среди конфессий есть умеренные группы и радикальные.

Как верующие выступали против внесения данных о себе в электронные реестры

Перспектива получения идентификационных кодов в налоговой инспекции взволновала православных в некоторых постсоветских странах еще в начале 2000-х годов.

После принятия в 2010 году в первом чтении Налогового кодекса Украины, который предусматривал учет по серии и номеру паспорта, из которого формируется идентификационный номер в электронном реестре, инициативная группа православных христиан организовала бессрочную молитвенную акцию под стенами Верховной Рады с целью предотвратить такой учет. В итоге государство пошло навстречу ревностным верующим и позволило отказываться от идентификационного налогового номера.

В 2011 году богословская каноническая комиссия при Священном синоде Украинской православной церкви разработала выводы о механизме учета физических лиц-плательщиков налогов. Комиссия отметила, что принятие регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика не может квалифицироваться как отказ от христианского имени. Как принятие кода, так и отказ от него не является греховным деянием.

Однако не всех священнослужителей и верующих это объяснение удовлетворило. Некоторые из них позже так же категорически отнеслись к идее получения современных биометрических паспортов - заграничных и внутренних ID-карточек.

Напомним, по данным Государственной миграционной службы, за прошлый год было оформлено почти 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу, а также более миллиона ID-карт.