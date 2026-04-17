Об этом он сообщил в пятницу, 17 апреля.

«Из-за войны в Иране есть риски для поставок оружия в Украину», — отметил Зеленский. И подчеркнул, что его визиты в Германию, Италию, Нидерланды были важны для того, «чтобы сохранять силу Украины… чтобы у России не было соблазна думать, что рост нефтяных цен и нестабильность в мире может чем-то помочь в войне».

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Зеленский также объяснил, в чем заключается важность вопроса безопасности в Ормузском проливе: «Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен… Теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море — это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема».

Президент напомнил, что в 2022—2023 годах Украина сталкивалась с попытками государства-агрессора РФ заблокировать Черное море.

«Украина эту задачу решила», — акцентировал Владимир Зеленский.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.

Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно. Трамп после этого заявил, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».