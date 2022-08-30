Террор не прекращается. В Энергодаре оккупанты похитили нескольких учителей — мэр 30 августа, 08:17 Орлов заявил, что террор в Энергодаре не прекращается (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Энергодаре оккупанты похитили нескольких учителей, заявил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«Террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования», — написал он.

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По его словам, в понедельник, 29 августа оккупанты забрали нескольких учителей из собственных домов и увезли в неизвестном направлении.

«Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории», — написал он.

В понедельник, 29 августа, в результате обстрела российскими войсками жилых кварталов Энергодара были ранены десять человек, повреждено по меньшей мере 20 автомобилей.

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