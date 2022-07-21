«Из рук убийц и палачей». В Энергодаре почти 30 коллаборантов получили российские паспорта — мэр 21 июля, 10:15 В Энергодаре коллаборанты получили российские паспорта (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

В Энергодаре около 30 коллаборантов получили российские паспорта, заявил мэр города Дмитрий Орлов.

«В украинском Энергодаре вчера "целых" 26 или 28 коллаборантов (ну как "целых"… в полноценности каждого из них есть определенные сомнения) получили из рук убийц и палачей паспорт страны-террориста», — написал он в Telegram.

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По его словам, таким образом они признали себя причастными к тем преступным вещам, которые творит Россия в Украине.

«Если в процентах, то таковых нашлось только около 0,05 процентов от 54 тысячного населения города! И это лучший показатель подлинного отношения Энергодара к «русскому миру», — отметил он.

Орлов добавил, что «только пятеро согласились на "торжественное" орковское фото" в захваченном помещении Энергодарского отдела ЗАГСа под портретом диктатора Путина.

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