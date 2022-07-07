«Всех знаем поименно». С оккупантами в Энергодаре согласились сотрудничать 46 педагогов — мэр

7 июля, 17:46
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что с оккупантами в городе согласились сотрудничать 46 педагогов.

«Внимание! Коллаборанты в образовании Энергодара! Как мы уже писали, досадно, но действительно в образовании есть и такие. Их не так много по сравнению с общим количеством работающих», — написал он в Telegram.

Видео дня

По его словам, с врагом решили сотрудничать 46 человек, в том числе: 13 педагогических работников, 29 работников технического персонала, четверо работников управления.

«Всех знаем поименно и не только мы», — написал мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=yXBvO4acbWE
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

7 июля, 17:00
Мнения
Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании после скандала в правительстве (Фото:Коллаж НВ)
Репутационные проколы /
НВ в деталях раскрывает все причины, по которым Борис Джонсон уходит в отставку
7 июля, 17:00
Геополитика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились у склонов швейцарских Альп, чтобы обсудить план восстановления Украины (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Это было в Лугано /
Как Украина просила $750 млрд на восстановление и как к этому отнеслись международные доноры — репортаж НВ
7 июля, 14:34
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X