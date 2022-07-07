«Всех знаем поименно». С оккупантами в Энергодаре согласились сотрудничать 46 педагогов — мэр 7 июля, 17:46 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что с оккупантами в городе согласились сотрудничать 46 педагогов.

«Внимание! Коллаборанты в образовании Энергодара! Как мы уже писали, досадно, но действительно в образовании есть и такие. Их не так много по сравнению с общим количеством работающих», — написал он в Telegram.

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По его словам, с врагом решили сотрудничать 46 человек, в том числе: 13 педагогических работников, 29 работников технического персонала, четверо работников управления.

«Всех знаем поименно и не только мы», — написал мэр.

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