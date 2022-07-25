«Прямо посреди улиц». Российские войска начали вести обстрелы из спальных районов Энергодара — мэр 25 июля, 11:47 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские войска начали вести обстрелы из спальных районов города.

«Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара», — написал он в Telegram.

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По его словам, ночью в понедельник, 25 июля в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет.

«Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища. И в этот раз они даже не предпринимали попыток скрыть свои преступления против человечества от местного населения», — заявил он.

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