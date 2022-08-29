Обстрел жилых кварталов Энергодара: десять человек ранены, уничтожены и повреждены минимум 20 автомобилей — мэр 29 августа, 09:56 В результате обстрела начался пожар (Фото:Скриншот/t.me/orlovdmytroEn)

В понедельник, 29 августа, в результате обстрела российскими войсками жилых кварталов Энергодара были ранены десять человек, повреждено по меньшей мере 20 автомобилей.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночных обстрелов жилых кварталов Энергодара», — написал он в Telegram.

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По его словам, двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Фото: НВ

Орлов заявил, что уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

«Очевидно, да рашисты „отработали“ свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданскому населению террористов не останавливает», — написал он.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным WSJ, миссия отправится на станцию на следующей неделе.

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