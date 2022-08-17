ФСБ слушает разговоры. Мэр Энергодара призвал жителей осторожно пользоваться бесплатным Wi-Fi 17 августа, 13:58 Орлов заявил, что в Энергодаре сотрудники ФСБ внимательно слушают все разговоры (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал местных жителей осторожно пользоваться бесплатным Wi-Fi, поскольку ФСБ прослушивает разговоры.

По его словам, в Энергодаре есть несколько заведений общепита, где есть бесплатный российский Wi-Fi.

«Учитывая проблемы в городе с мобильной и интернет-связью, эта услуга пользуется спросом», — написал он в Telegram.

Видео дня

Орлов заявил, что по последней информации, в таких заведениях любят сидеть и переодетые в гражданскую одежду работники ФСБ, которые внимательно слушают все разговоры и заглядывают в телефоны.

«Иногда требуют показать переписку в социальных сетях. Если нашли что-то по их мнению „компрометирующее“ — человека забирают в отделение рашистской полиции. Уже известно несколько таких случаев», — заявил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.