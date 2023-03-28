В Украине уничтожено уже более 1500 российских дронов Орлан-10 — Игнат 28 марта, 21:43 Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Защитники Украины уничтожили уже больше 1500 самых распространенных российских БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 28 марта.

По словам Игната, в целом БПЛА тактического уровня и квадрокоптеры сейчас стали «расходным материалом».



Спикер также оценил потенциал воздушных сил страны-агрессора и сказал, что вражеская группировка самолетов, которые атакуют Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно не уменьшилось, но уменьшилось качественно благодаря уничтожению многих современных самолетов. В то же время на территории страны-агрессора продолжается производство.

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«Наши пилоты выжимают невозможное из советской техники, противостоят [оккупантам]… пытаются сбивать ракеты и Шахеды, летящие при российских террористических атаках. Но лучше бы это делалось с хорошего современного многоцелевого самолета», — добавил Игнат.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла 2235 БПЛА оперативно-тактического уровня, 305 самолетов, 911 крылатых ракет и не только.

В ночь на 28 марта защитники Украины уничтожили 14 из 15 вражеских БПЛА Shahed.