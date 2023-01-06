Оккупанты начали сбрасывать с разведывательных БПЛА осколочные боеприпасы — Сухопутные войска 6 января, 16:54 Российский Орлан-10, с которого оккупанты сбрасывали осколочные боеприпасы (Фото:Олександр Павлюк / Сухопутні війська via Telegram)

Российские оккупанты начали сбрасывать осколочные боеприпасы с разведывательных беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

В пятницу, 6 января, Павлюк сообщил, что Силы обороны Украины недавно «приземлили» на одном из направлений вражеский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ.



«Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей, сбрасывая осколочные боеприпасы. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты», — рассказал он.

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Генерал-лейтенант Павлюк подчеркнул, что Силы обороны контролируют ситуацию и принимают меры, чтобы максимально защитить украинское небо от беспилотников оккупантов.

В начале декабря The Washington Post сообщала, что у России, вероятно, заканчиваются беспилотники Орлан-10, а найти им альтернативы стране-агрессору трудно, так как российские беспилотники зависят от компонентов из США, Европы и Азии, получение которых сейчас осложняют санкции.

В середине декабря было опубликовано расследование Reuters, Британского института оборонных исследований (RUSI) и российского издания Важные истории о том, что западные компании продолжают поставлять России комплектующие для беспилотников Орлан-10, несмотря на санкции.