26 июня 2018, вторник

Организатору нападения на лагерь ромов во Львове объявили подозрение в убийстве

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Организатору нападения на лагерь ромов грозит пожизненное заключение

Организатору нападения на лагерь ромов грозит пожизненное заключение

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 20-летнем организатору нападения на лагерь ромов во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовськой области.

Правоохранители инкриминируют 20-летнему львовянину п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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