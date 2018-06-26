Организатору нападения на лагерь ромов во Львове объявили подозрение в убийстве

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 20-летнем организатору нападения на лагерь ромов во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовськой области.
Правоохранители инкриминируют 20-летнему львовянину п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.
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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.
Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.
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