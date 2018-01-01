Организатора теракта в Новоалексеевке приговорили к 15 годам
Суд вынес приговор организатору теракта в Новоалексеевке Генического района Херсонской области, который произошел в апреле 2016 года.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В результате взрыва тогда погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Задержали злоумышленника спустя несколько недель после теракта.
Согласно решению суда он был признан виновным по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Отметим, что в ранее суд приговорил к аналогичному сроку исполнителя данного теракта.
Напомним, 14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района произошел взрыв легкового автомобиля.
Происшествие было квалифицировано как теракт.