Организатора теракта в Новоалексеевке приговорили к 15 годам Сегодня, 17:38 6 Цей матеріал також доступний українською В результате теракта, организованного осужденным, погиб человек Фото: СБУ

Суд вынес приговор организатору теракта в Новоалексеевке Генического района Херсонской области, который произошел в апреле 2016 года.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В результате взрыва тогда погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Задержали злоумышленника спустя несколько недель после теракта.

Согласно решению суда он был признан виновным по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что в ранее суд приговорил к аналогичному сроку исполнителя данного теракта.

Напомним, 14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района произошел взрыв легкового автомобиля.

Происшествие было квалифицировано как теракт.