Организатора сепаратистского "референдума" в Луганской области приговорили к семи годам

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Злоумышленница скрывается от правосудия в РФ
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Злоумышленница скрывается от правосудия в РФ

В Луганской области вынесли приговор руководителю штаба псевдореферендума о "государственной самостоятельности ЛНР", организованного в Новоайдарском районе в мае 2014 года.

Согласно решению суда, сепаратистка, которая на данное время скрывается в РФ, заочно приговорена к семи годам лишения свободы.

"Местная жительница возглавила в районном центре "штаб избирательной комиссии", где вместе с несколькими сообщниками провела фейковое мероприятие. После освобождения Новоайдара силами АТО "активистка" сбежала в Россию, где и сегодня скрывается от украинского правосудия", - рассказали в Службе безопасности Украины.

При этом отмечается, что всего в 2015-2018 годах в Луганской области следователи СБУ завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные материалы по 155 организаторам и активным участникам антиукраинского "референдума" 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержан экс-депутат райсовета Донецкой области, организовавший фейковый "референдум".

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