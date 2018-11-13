Организатор рейдерского захвата элеватора в Харьковской области вышел под залог

За Ширяева внесли почти 1,5 млн гривен

Экс-руководитель командира роты особого назначения Схидный корпус Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Кучер, пишет Интерфакс-Украина.

По словам правозащитника, Ширяев вышел на свободу в понедельник, 12 ноября.

При этом Кучер отказался назвать имя человека, который внес необходимую сумму. Он только сообщил, что деньги были внесены "третьим лицом".

Защита еще не решила, будет ли подавать апелляцию на продление меры пресечения.

В селе Занки Змиевского района Харьковской области с 8 сентября продолжалось противостояние между рейдерами и местными жителями. Несколько десятков злоумышленников предъявили поддельные документы и силой захватили элеватор, принадлежащий фермеру Александру Строгому.

11 сентября между неизвестными в масках с одной стороны и местными жителями и активистами Национального корпуса - с другой произошла массовая драка с применением оружия.

В результате ранения получили полицейский и шестеро гражданских. Правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль. По факту попытки захвата предприятия и массовой драки были задержаны около 55 человек, 22 из них сообщили о подозрении.

Олегу Ширяеву было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

14 сентября суд Харькова арестовал его на 60 суток без права внесения залога. 8 ноября суд вынес решение о продлении меры пресечения Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом был назначен залог в размере 1 млн 4 тыс. 340грн.