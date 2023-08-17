Пострадали более 500 людей. Главе крупнейшей пыточной в Харьковской области сообщили о подозрении 17 августа, 00:24 Люди, которые перенесли застенок, выцарапывали на стенах иконы и слова молитвы (Фото:npu.gov.ua)

Боевик так называемой «ЛНР» вместе с другими оккупантами создал в захваченном Волчанске самую большую пыточную в Харьковской области. Ему объявили о подозрении заочно.

Об этом сообщили в Национальную полицию Украины.



36-летний гражданин РФ, участник террористической организации «ЛНР», вместе с другими военными подразделениями Вооруженных сил РФ после полномасштабного вторжения на территорию Украины и оккупации части Харьковской области, захватили помещение Волчанского агрегатного завода.

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Фото: npu.gov.ua

Его превратили в крупнейшую пыточную в регионе. Туда свозили из окрестных населенных пунктов патриотически настроенных гражданских людей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.

По свидетельствам очевидцев, в самой крупной из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек.

Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди. Людей держали здесь по несколько месяцев, некоторые из заключенных незаконно удерживались более полугода. На стенах пыточной заключенные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе.

Фото: npu.gov.ua

«С пленников „выбивали“ информацию о гражданах, которые выступали против российских захватчиков. Беззащитных людей беспощадно пытали: применяли ток, который подавался через провода, привязанные к различным частям тела, били резиновыми палками, вырывали ногти», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что люди, которые перенесли пыточную, выцарапывали на стенах иконы и слова молитвы.