Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, отправили в изолятор. Им грозит семь лет тюрьмы 2 февраля, 11:05 1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Двух организаторов вечеринок в Киеве, где унижали девушек и издевались над ними, публикуя видео в соцсети, задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в четверг, 2 февраля.

Накануне правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области. Они выяснили, что организаторы «развлечений» и авторы унизительных видео — двое товарищей, которые распространяли порно в Telegram и Instagram.

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Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Накануне сообщали, что еще шестерым вручили повестки. Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки, на которых спаивают и накачивают наркотиками девушек, издеваются над ними и насилуют. Об этом рассказала общественная активистка и режиссерка Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией, которая вступила в силу в Украине 1 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что в насилии виноват только насильник. Причастным грозит уголовная ответственность.